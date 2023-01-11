زوجة تقتل زوجها في طرابلس لهذا السبب!

العنوان-طرابلس

تمكن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطنا داخل منزله بمنطقة قرقارش بدائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات أثبتت أن زوجة المواطن “م.ا.ع” قتلته وحاولت تضليل العدالة بزعمها أن مجهولين اقتحموا منزلها وقاموا بتعذيبها قبل أن يقتلوا زوجها.

وقالت الوزارة أنه خلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكابها لواقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، حيث خططت ونفذت جريمة القتل لإنهاء الحياة بينها وبين زوجها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.