الصغير: وقف تنفيذ اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا يعكس عدالة القضاء الليبي

ليبيا – أشاد رئيس لجنة العدل بمجلس النواب عبد الهادي الصغير بحكم محكمة استئناف طرابلس القاضي بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا الذي يعكس عدالة القضاء الليبي، مشيرًا إلى بطلان مذكرات التفاهم، نظرًا لأن الحكومة الموقعة منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية، ولا يمكنها توقيع أي اتفاقات تلزم الدولة الليبية تجاه دول أخرى.

الصغير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” ، رأى أنه لا يمكن أن تترتب على ليبيا أي التزامات بسبب تلك الاتفاقية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مجلس النواب سبق أن حاول إيفاد عدد من أعضائه إلى أنقرة من أجل شرح هذا الأمر.

وأضاف الصغير: “لا يمكن لليبيا في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية أن تبرم اتفاقيات بهذه الكيفية والتي يمتد أثرها للأجيال القادمة ولسنوات طويلة”.

