مدير المنفذ للأحرار: الازدحام بين الحين والآخر يعود لزيادة أعداد المسافرين، والبوابات الجديدة مازالت قيد التجربة

قال مدير منفذ رأس اجدير “عبد السلام العمراني” إن الحركة المرورية للمسافرين تسير بنسق طبيعي، مضيفا أن الازدحام الحاصل بين فترة وأخرى سببه زيادة عدد المسافرين وفَرق المساحة بين المنفذين الليبي والتونسي.

وأضاف العمراني في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن انسياب أعداد كبيرة من السيارات من الجانب الليبي يقابله ازدحام في الجانب التونسي لصغر المساحة لديهم.

وأوضح العمراني أن حركة الحافلات وسيارات الإسعاف انسيابية وتسير عبر بوبات خاصة دون عرقلة، مبينا أن عدد المسافرين زاد عن الفترة الماضية وهي تقدر بالآلاف، بحسب قوله.

وأشار العمراني إلى أن البوابات الجديدة ما تزال قيد التجربة خاصة من الجانب التونسي، وأنها بحاجة لبعض الأجهزة من الجانب التونسي، ولكنها ساعدت كثيرا في حلحلة المختنقات عن السابق، وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

