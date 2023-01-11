الحويج يبحث وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات

الوطن|رصد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية محمد الحويج، وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإيجاد فرص تمويل لعدد من المشروعات متناهية الصغر.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد منتهية الولاية، جائت هذه المناقشات خلال اجتماع الحويج مع مدير إدارة فروع المنطقة الغربية بالمصرف الريفي، ومدير عام مصرف السراي للتجارة والاستثمار، وبحضور المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير عام صندوق الائتمان.

وأوضح الحويج أن الآلية تدخل في إطار خطة عمل الوزارة لعام 2023، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، ومعالجة نسبة البطالة والتكدس الوظيفي في القطاع العام، فضلا عن دورها المهم في عملية التنمية الاقتصادية.