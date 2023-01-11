افتتاح المعرض الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار

افتتح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية بحكومة الوحدة، سهيل ابوشيحة، المعرض الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار يوم الثلاثاء 10 يناير 2023م، على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأكد سهيل ابوشيحة على أهمية هذا المعرض لما له دور كبير في الترويج لقطاعي المصارف والتأمين وهما يمثلان ثاني أكبر نسبة بالناتج المحلي بعد النفط، مؤكداً على ضرورة تطوير عمل القطاع المصرفي واستكمال مشاريع قاعدة البيانات الأساسية لوثائق التأمين المنفذة من قبل هيئة الإشراف على التأمين التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.

كما أثنى على عمل مصرف الوحدة وذلك لحصوله على شهادة ايزو 27001 للبيئة سويفت والذي يعتبر أول مصرف يتحصل عليها على المستوى المحلي والأفريقي.