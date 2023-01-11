الارصاد: امطار رعدية وتساقط للبـرد والحرارة تنخفض للصفر بهــذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 11/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي تكون جيدة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد, في حين تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

ووفقا للتقرير درجات الحرارة القصوى باردة نسبيا حيث تتراوح ما بين (14-19) ولا تتجاوز (12) على مرتفعات الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير تنخفض الحرارة أخر الليل وفي الصباح الباكر لتقترب من درجة الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية.

والله اعلــــــــــــم.