سبوتنيك: الدبيبة يرفض التسليم ومتمسك بالسلطة وبإشراف حكومته على الانتخابات

ليبيا – أكدت مصادر مطلعة في الغرب الليبي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة التي سحب البرلمان الثقة منها سيتجه لرفض التسليم لأي حكومة جديدة بناء على اتفاق مجلس الدولة والبرلمان.

المصادر وفي حديثها لوكالة”سبوتنيك”، قالت إن الدبيبة تشاور مع عدد من وزراء حكومته والقادة العسكريين في الغرب للتأكيد على تمسك الحكومة بالإشراف على الانتخابات، ورفض أي سلطة سياسية جديدة تنتج عن اتفاق خالد المشري وعقيلة صالح.

ولفتت المصادر إلى أن الدبيبة متمسك بالسلطة وبإشراف حكومته على الانتخابات، حتى في حال ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه عازم على خوضها.

