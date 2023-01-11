وزارة الخارجية الإماراتية تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ليبيا الجديد

تسلمت وزارة الخارجية الإماراتية البراءة القنصلية للقنصل العام لدولة ليبيا في دبي والإمارات الشمالية، لعبدالرحمن حسين الياسر، وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.

ورحب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، بالقنصل العام الليبي بمناسبة تعيينه.

وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الشقيقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

والبراءة القنصلية، هي خطاب التعيين الذي يحمله القنصل الجديد لدولة، أو ما يسمى براءة قنصلية، أو سندًا مماثلاً أو وثيقة تتضمن صفته واسمه كاملاً ودرجته ومرتبته ودرجة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية التي سيباشر فيها عمله.

ونصت المادة 11/1 من اتفاقية فيينا للعام 1963، على أن يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة- على شكل براءة أو سند مماثل- تقوم بإعدادها ‏الدولة الموفدة، يثبت فيها بصفة عامة اسمه ‏الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية ويمكن أن يستعاض عن البراءة القنصلية أو السند المماثل بإبلاغ عن التعيين.