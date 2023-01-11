مجلس الأمن يحذر من انقسام السلطة واستخدام العنف لأغراض سياسية

الوطن|رصد

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء ما وصفه بالانقسام المستمر في السلطة التنفيذية في ليبيا، محذرا من مغبة الاستمرار باستخدام العنف والاشتباكات لأغراض سياسية.

وحث المجلس في توصياته الصادرة عن تقريره للستة الأشهر الأخيرة، الأطراف الفاعلة للمحافظة على الهدوء، وبذل مزيد من الجهود من أجل استكمال الأساس الدستوري بالتوافق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتغلب على العقبات المتبقية أمام إجرائها.

وأكد المجلس على أهمية أن يكون حل الأزمة في ليبيا بقيادة الليبيين وحدهم، منوها في الوقت ذاته بمواصلة الأمم المتحدة دعمها لتسيير الحوار وضمان طريق السلام.

وشدد بيان المجلس على ضرورة مواصلة إنشاء آلية ليبية لرصد وقف إطلاق النار قادرة على تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ولفت مجلس الأمن إلى أن البعثة الأممية ستتولى دعم عمل فريق المراقبة من خلال إنشاء مقر له في مدينة سرت إذا سمحت الظروف، بحسب البيان.

كما دعا مجلس الأمن في تقريره إلى تكثيف الجهود لضمان استخدام عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة بالتزامن مع عودة إنتاج النفط وعدم استبعاد المجتمع من التوزيع، حاثا المؤسسات الرقابية على تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن مراجعة الحسابات المالية