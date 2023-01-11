توقيع اتفاقية لمكافحة انتشار مرض الجلوكوما في الجنوب الليبي

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع لجنة مكافحة العمى والتي مثلها رئيس اللجنة أبوبكر طرينة، لتوفير السبل ووضع استراتيجية عاجلة للوقاية ومكافحة وعلاج أمراض العيون بشكل عام ومرض الجلوكوما (الماء الأزرق) بشكل خاص بالجنوب الليبي وباقي المناطق والمدن.

وأوضح المركز أن الخطوة جاءت استجابة للنتائج والمؤشرات المقلقة للمسح الذي أقيم المدة الماضية في المنطقة الجنوبية بخصوص مرض الجلوكوما (الماء الأزرق) تحت رعاية المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحضر مراسم التوقيع مدير مكتب البحوث واللجان العلمية والسيد مدير مكتب الدعم الفني، والسيد مدير إدارة الأمراض غير السارية.