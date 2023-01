البوعيشي يوقع مع وزير الحج السعودي اتفاقية لعقد الترتيبات لموسم حج 2023

ليبيا – وقع صبري البوعيشي نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة مع عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج السعودي اتفاقية لعقد الترتيبات لموسم الحج لعام 2023.

وجاء ذلك في إطار قيام وفد الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بالمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة، وبرعاية وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية.

وفي ذات السياق، سيُعقد لقاء يجمع نائب رئيس الهيئة مع وزير الحج بالمملكة العربية السعودية تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين الجانبين، وضمانًا لتوفير أفضل الخدمات لحجاج ليبيا.

