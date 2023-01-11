الطقس في ليبيا.. أمطار متفرقة والحرارة تصل 11 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تكون جيدة على الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية في معظم المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل، وتترواح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، هناك أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، وتكون جيدة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية.

وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية.