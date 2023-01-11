إيطاليا تؤكد التزامها بالتعاون مع ليبيا وتونس لمعالجة الهجرة غير القانونية

الوطن| رصد

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني التزام حكومة بلاده بالعمل مع السلطات الليبية والتونسية لمعالجة الهجرة غير القانونية ومنبع المشكلة.

وأشار تاجاني في تصريحات صحفية إلى أن إيطاليا تتجه إلى السماح بتدفق الهجرة النظامية مع البلدان التي أبرمت اتفاقات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية.

وأعلنت الخارجية الإيطالية عن زيارة مرتقبة للوزير تاجاني إلى تونس لبحث ملف الهجرة غير القانونية.

وكشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في تصريحات إعلامية، رصدها موقع “الوطن ” أن الحكومة “نجحت خلال الشهرين الأولين من تسلمها مهامها في خفض منحنى نمو عمليات الإنزال للوافدين غير النظاميين إلى إيطاليا مقارنة بالعام السابق.