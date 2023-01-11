العرفي: المصالحة ضرورة لخلق مناخ آمن لإجراء انتخابات

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن “المصالحة ضرورة لخلق مناخ آمن لإجراء انتخابات يرضى بها الجميع وتتم دون إقصاء”.

وقال العرفي؛ في تصريح صحفي، إن “ملف المصالحة كان يجب أن يكون على رأس أولويات الرئاسي والنواب والدولة والسلطة التنفيذية”.

وأضاف أن “الملتقى التمهيدي لمؤتمر المصالحة الوطنية كان إيجابيا وخطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأردف العرفي، أن “لدينا مهجرين من ترهونة ومدن الغرب ومهجرين في الخارج، ويجب العمل معهم على جبر الضرر وإنصاف المظلومين”.

وختم موضحًا “أتمنى أن يسير المسار الأمني على نفس النسق”.