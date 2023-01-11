البركي: الاجتماع من أجل ملف المؤسسة العسكرية خطوة مهمة

علق المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم السابق، عبد الرحيم البركي، على اللقاء الذي جمع أول أمس القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن اللقاء والاجتماع من أجل ملف المؤسسة العسكرية، والسعي لتسوية الإجراءات المتعلقة خطوة مهمة.

وقال البركي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اللقاء والاجتماع من أجل ملف المؤسسة العسكرية، والسعي لتسوية الإجراءات المتعلقة به أراه خطوة جد مهمة، وتصحيح لمسار أوليات حلّ الأزمة الليبية”.

وأضاف “المصالحة الوطنية، والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات الطبيعية، والانتخابات، وحتى ملف المرتزقة، كلها قضايا يُؤَسس لها الملف الأمني العسكري”.

وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، قد أعلنت أمس تفاصيل لقاء القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القاهرة.

وقالت «وهيبة» في تصريحات تلفزيونية: “الاجتماع جاء لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية وأمور لها علاقة بمرتبات العسكريين وبعض الأمور الأخرى، والوضع السياسي العام، فالزيارة جاءت بدعوة من جمهورية مصر العربية، وأنها تتواجد حاليا في طرابلس، وليست ضمن حضور اللقاء، وليس لديها تفاصيل كاملة عن ما دار في اللقاء”.