فريق سيف الإسلام السياسي: سيف الإسلام لن يمانع إجراءات إقصائه.. وعلى المعنيين تحمل نتيجة قراراتهم وعبثهم

ليبيا – علق الفريق السياسي للمترشح سيف الإسلام القذافي في بيان له على تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الإثنين والتي اعترف فيها بالمعلومات التي سبق أن نُقلت لهم من أعضاء بمجلس الدولة باستبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من الانتخابات، وأكد أن هذه الخطوة جاءت بضغط ودعم من بعض الدول العربية ومن الدول الأجنبية العظمى.

الفريق وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه قال: “إن هذا الإعلان لم يكن مستغربًا ولا مفاجئًا لنا، لكن ما أثار استغرابنا فيه هو اتفاقهم على تمرير الفقرة التي تقصي سيف الإسلام في القاعدة الدستورية، وتمرير شرط ترشح العسكريين واختلافهم على فقرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية، بسبب وجود مرشح معين لديه جنسية أخرى غير الليبية، وعزمهم طرح هذه الفقرة فقط من القاعدة للاستفتاء الشعبي”.

وأكد الفريق أن سيف الإسلام القذافي لن يمانع هذه الإجراءات، وعلى المعنيين تحمل نتيجة قراراتهم وعبثهم.

