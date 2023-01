اليونان تنفي قيام سفن البحث والاستكشاف اليونانية بارتكاب أفعال غير قانونية وتجاوز مياهها الإقليمية.

قالت وسائل إعلام يونانية إن وزارة خارجية اليونان نفت في مذكرة شفوية سلمتها للسفارة الليبية في العاصة أثينا، نفت قيام سفن البحث والاستكشاف اليونانية بارتكاب أفعال غير قانونية وتجاوز مياهها الإقليمية.

ووفقا لموقع فلاش اليوناني، فقد أكدت الخارجية اليونانية أن سفينة “سانكو سويفت” تجري عمليات الاستكشاف جنوب غرب جزيرة كريت الواقعة ضمن النطاق الإقليمي اليوناني وفقا لقواعد قانون البحار الدولي.

وكانت وزارة الخارجية الليبية نددت بالتصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة للسلطات اليونانية بالتعاقد مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وأدانت وزارة الخارجية الليبية اتفاق إدارة أثينا مع الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وأنشطة التنقيب في البحر المتوسط جنوب جزيرة كريت على الحدود البحرية لليبيا واليونان في 7 ديسمبر 2022.

وصدر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية أن اليونان “مستغلة الأزمة في البلاد” اتفقت مع شركات عالمية على إجراء مسوحات زلزالية في المناطق المتنازع عليها بهدف فرض موقفها على ليبيا. في مناطق الولاية البحرية.

كما قدمت تركيا وليبيا، في ديسمبر من العام الماضي، ردا مشتركا على اليونان، في الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة “فريدون سينيرلي أوغلو” ومندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعيا اليونان إلى “احترام القرارات السيادية للبلدين الجارين”.

المصدر: العقد الجديد التركية + قناة ليبيا الأحرار

