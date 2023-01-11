الخارجية الأمريكية ترصد ميزانية لمكافحة الاتجار بالبشر  في دول بينها ليبيا

الوطن|رصد

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا أن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأميركية قام بوضع مشاريع ثنائية وإقليمية وعالمية بقيمة تفوق 225 مليون دولار في أكثر من 95 دولة بما فيها ليبيا.

وأضافت السفارة في تغريدة لها أن هذه المشاريع تهدف إلى مواجهة الإتجار بالبشر والعوامل المشجعة عليه.

ونوّهت السفارة بأن الفساد يعد أحد أهم العوامل المشجعة للاتجار بالبشر، مشيرة إلى جهود الولايات المتحدة الهادفة لمكافحة كلتا الظاهرتين.

وشددت السفارة الأمريكية على أن المشاريع التي تبنتها الخارجية تقود إلى تقويض قدرة المتاجرين بالبشر على استخدام المنظومات المالية الأمريكية والعالمية؛ لإخفاء أصولهم المالية وغسيل عائداتهم.