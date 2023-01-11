باحث تركي: لا ردود أفعال حتى الآن من أنقرة على قرار محكمة طرابلس بتجميد الاتفاقية

أكد الباحث التركي، سمير صالحة، عدم وجود ردود فعل سياسية في تركيا حتى الآن، حول قرار محكمة طرابلس بتجميد اتفاقية «الدبيبة – أردوغان»، مشيرا إلى أنهم يطلعوا على تفاصيل القرار وفي انتظار التحقيق المُفصّل للحكم.

وقال صالحة، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “حاولت أن أتابع إذا كان هناك ردود فعل في تركيا حول هذا الحكم، ولم أجد أي موقف تركي رسمي بعد”.

وأضاف “من الناحية القانونية، لم نستطع الاطلاع على تفاصيل قرار محكمة الاستئناف بطرابلس الخاص بتجميد الاتفاقية وبانتظار المعلومات المفصلة حول الدعوى المقدمة، ولم أشاهد ردة فعل للحكومة في طرابلس حتى الآن، ولا أريد الدخول أكثر في هذه التفاصيل التي لا نعرف عنها الكثير”.

وتابع “أريد أن أركز على الشق السياسي، لأن هذه الاتفاقية التي وقعت بها أكثر من شق، فلا أعرف أي مذكرة تفاهم قد تم تجميدها، والإنعكاس السياسي حول العلاقات التركية الليبية، سيكون مرتبط بالأساس برد فعل الحكومة في طرابلس وكيف ستتعامل مع هذا القرار، وما إذا كانت ةستذهب إلى المحكمة العليا للاعتراض على هذا القرار، أم أنه سيكون هناك أسلوب آخر في التعامل معه”.