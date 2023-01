عبد العزيز: اجتماعات عقيلة والمشري وهمية وأي اجتماع بالقاهرة لا يبشر بالخير ولا ينتظر منه نتائج إيجابية

ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز “ثوار فبراير” لرص الصفوف وتوحيد الكلمة.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن المصالحة أمر ضروري، لكن ليس العودة للجماهيرية وعودة سيف الإسلام القذافي للحكم بل الذهاب لانتخابات دون الرجوع للنظام الفائت.

وعلق على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي وخليفة حفتر قائلًا: “اجتمع المنفي وحفتر في القاهرة وأي اجتماع في القاهرة بالنسبة لي لا يبشر بالخير ولا أنتظر منه نتائج إيجابية. اجتماعات عقيلة والمشري وهمية، وهذان الشخصان لا يهمهما إلا بقاؤهم في السلطة وأي اجتماع يدور في المخابرات المصرية فاشل، ولا أنتظر منه شيئًا، مصر أول أمس سرقت آلاف الكيلومترات المربعة من المياه الإقليمية وتكلمت وقلت كيف تمت سرقتها الغنية بالنفط والغاز من قبل مصر واليونان”.

أما بشأن كلمة عقيلة صالح أوضح أنها “تضمنت بالكامل شكر لمصر ومن يمر عليه هكذا خطاب، عقيلة ومصر دعموا الهجوم على طرابلس وحرق الممتلكات، المشري هل تحدث عن الحليف تركيا؟ لا فهذه لغة المهزوم نفسيًا. هذا اللقاء أول صفعة لخالد المشري وهذه كلها مساعٍ فاشلة والمشري لا يهمه إلا أن يبقى في الحكم وكذلك عقيلة صالح”.

وأكد على أنه لا يمكن الا حل مجلسي النواب والدولة إن أراد الجميع سير ليبيا للأمام ولا بد للمصالحة المبنية على العدالة، وفقًا لقوله.

تكلمنا من سنوات عندما خرج بعض الناس يتاجرون بالمصالحة ويتكلمون عنها، قلنا المصالحة مع من؟ إذا كانت مع أتباع النظام السابق هم الآن من يحكمون البلاد والكثير من ثوار فبراير هم المهجرين والمصالحة وما حدث من تمزق من نسيج اجتماعي نعم، إذا كان في بعض المدن والمناطق ونتيجة ما حدث في إبان الثورة منطق، لكن لما تقولون أتباع النظام السابق قلت من الذين يؤمنون بالدولة هم الذين يتبؤون المناصب، ووزراء كثر موجودون، وأتباع النظام السابق الذين يريدون عودة المؤتمرات الشعبية وصفيهم بالدم والجماهيرية والذين افسدوا البلاد والعباد وقتلوا العلماء والمشائخ وهجروا الليبيين والذين أثروا على حساب الليبيين، ونراهم، ما يملكون وأين يعيشون هؤلاء لا تهمهم المصالحة وتكلموا بأشياء أخرى وتمت يومها مهاجمتي.

اليوم الذي صار الثلاثي الرئاسي منطلقون في المصالحة ويتكلمون عنها مع أنني متحفظ على الطريقة التي يشتغلون بها؛ لأنها لن تتم المصالحة بهذه الطريقة، ذهبوا وجلسوا مع أحمد قذاف الدم، ولم يتركوا قاتلًا ومجرمًا إلا جلسوا معه، وفي المقابل لم يجلسوا مع ثوار فبراير، ثوار الزاوية المدنيين والعسكريين أعرفهم ولم يجلسوا مع العلماء والمشائخ، منطلقون بروسهم، وبعثنا رسائل وتكلمنا أنه هكذا لا تبنى مصالحة، وخرج المفتي وهو من أحرص الناس على العدالة والمصالحة ويتكلم عنها دائمًا ولكنها ليست بالهواء، لها قواعد وأسس وضوابط.

قالوا لموضوع سري جدًا، لم يمشوا لضحايا الشهداء ولا رابطة أسر شهداء فبراير، الداهية المرة وحتى يثبتوا أن كلامنا الحق والجيد قلنا لا يمكن القفز عنه وأنه أي واحد يحاول القفز على الحقيقة هو واهم.

لما أتوا وقالوا بقايا النظام السابق الذين خربوا البلاد 42 سنة والذين لم يفعلوا شيئًا، من يمرض منهم يذهب ويعالج في مصر والاردن وتونس ولم يديروا منظومة صحية، هل درتم منظومة تعليمية محترمة طيلة الـ 40 سنة.

في مؤتمر المصالحة في المهاري وفي قلب طرابلس لم يدخلوا معترضين على العلم والنشيد.

كلمة عبد الله اللافي، ما النقاط الخلافية وهذا علم البلاد الاستقلال لن نتنازل عنه؟ ما هذه اللغة المرتعشة التي يتكلم بها؟ هل هذا سيقود مصالحة؟ حتى النشيد هو نشيد الاستقلال. فبراير لم تأتِ بعلم يا عبد الله اللافي بل جلبت الأصل ولغت أدوات الانقلاب في 69. مفروض أنه خرج وقال لكن هؤلاء ناس لا تريد المصالحة والعلم والنشيد لا يخص فبراير. هذه لغة لا تبني دولة ومصالحته فاشلة؛ لأن من يريد المصالحة يتكلم كلامًا علميًا. عبد الله اللافي من وصله أن يكون في الرئاسي هي فبراير ويجب احترامها لأنها جاءت بالحرية ووصلتكم لهذه المناصب.

لو جماعة فبراير قالوا هؤلاء اعداء المصالحة وقاموا بما ما يريدون وأن هناك من لا يمثل فبراير، أهالي الشهداء وفبراير من مندوبها؟ سيف القذافي بعث بمندوبيه، هؤلاء لا يريدون مصالحة بل يريدون أن يرجعوا للحكم.

رجال فبراير ما زالوا موجودين ولما يشعرون أن ثورتهم بخطر سيقلبون عاليها سافلها، وأحذر أتباع القذافي الذين يتلاعبون بالنار ليرضوا من هم في مصر، أنتم في طرابلس اليوم، لكن لأن الناس تريد المصالحة، جماعة فبراير يرددون جملة ننسى فبراير ويرددونها بكل غباء، ولا يوجد بهم عاقل.

من الهيكلية لمؤتمر المصالحة وبنيتها والاتحاد الإفريقي معروف الخلاف بين سبتمبر وفبراير ولو استمرت هكذا من الممكن أن تنشب حروب تتحمل مسؤوليتها الخضر، ثوار فبراير رضوا بالتهميش ورضوا بكل شيء.

حفتر يريد أن يحكم ويسيطر لكن لا يناقش في البديهيات العلم والنشيد، كأتباع النظام السابق، أدعو ثوار فبراير لرص الصفوف وتوحيد الكلمة. لو انتصر القذافي واجهضت فبراير ماذا سيكون مصير ثوار فبراير؟ قالها سيف، هناك ليبيون درجة أولى وثانية وثالثة.

نحن نريد المصالحة وضرورة منها لكن ليس معناها العودة للجماهيرية وأن يرجع سيف وحكم والده، بل الذهاب لانتخابات دون الرجوع للنظام الفائت.

اجتمع المنفي وحفتر في القاهرة، وأي اجتماع في القاهرة بالنسبة لي لا يبشر بالخير ولا أنتظر منه نتائج إيجابية. اجتماعات عقيلة والمشري وهمية وهؤلاء الشخصين لا يهمهم إلا بقاؤهم في السلطة وأي اجتماع يدور في المخابرات المصرية فاشل، ولا أنتظر منه شيئًا، مصر أول أمس سرقت آلاف الكيلومترات المربعة من المياه الإقليمية وتكلمت وقلت كيف تمت سرقتها الغنية بالنفط والغاز من قبل مصر واليونان.

كلمة عقيلة صالح تضمنت بالكامل شكر لمصر ومن يمر عليه هكذا خطاب، عقيله ومصر دعموا الهجوم على طرابلس وحرق الممتلكات، المشري هل تحدث عن الحليف تركيا؟ لا، فهذه لغة المهزوم نفسيًا. هذا اللقاء أول صفعة لخالد المشري وهذه كلها مساعٍ فاشلة والمشري لا يهمه إلا أن يبقى في الحكم وكذلك عقيلة صالح.

لا يمكن إلا حل مجلسي النواب والدولة إن أردتم ليبيا أن تمشي للأمام ولا بد أن تكون المصالحة مبنية على العدالة.

