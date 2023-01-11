ليبيا.. مجلسا النواب والدولة يدينان الاعتداء على منزل برلمانية في جنزور

دان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الاعتداء على منزل عضو المجلس عن مدينة جنزور، سارة السويح، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

وقال المجلس في بيان له أمس، إن مجهولين خارجين عن القانون استهدفوا منزل النائبة بقنابل يدوية وقواذف “آر بي جي”، ما أدى إلى تدميره وترويع جيرانها وأهالي المنطقة.

وأضاف أن الهجوم جاء لممارستها عملها الديمقراطي، ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب، متابعا أن تلك الواقعة لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم.

ودان مجلس الدولة الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن مدينة جنزور، سارة السويح، وحض على القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وشدد المجلس في بيان، على ضرورة اضطلاع الجهات الأمنية والضبطية بدورها في حفظ الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمسؤولين على حد سواء.