العرفي: ليبيا تصارع مليشيات مدعومة من تنظيم الإخوان

قال الحقوقي الليبي يوسف العرفي، إن الأزمة الليبية أمنية بامتياز؛ فالبلاد تصارع المليشيات المدعومة من قبل تيارات سياسية كتنظيم الإخوان، الذي يسعى لتوظيف الميليشيات المسلحة كجناح ضد الجيش الليبي الذي يؤمن تماما أن الإخوان سبب دمار ليبيا.

وأضاف العرفي، في تصريح صحفي، أنه رغم سخط المواطنين على تلك المليشيات التي تروعهم ليل نهار وتمارس عنفها المطلق من خطف وقتل وابتزاز وغيرها، إلا أن التنظيم يصر على دعمها سياسيا وماليا، متذرعًا بأنهم ثوار أسقطوا نظام القذافي.

وأكد أن حل الملف الأمني يعد أولوية عن حل الملف السياسي، وخاصة وأن تلك المليشيات لن تمكن الساسة من تنفيذ أي مخرجات تصدر عن اتفاقاتهم السياسية.