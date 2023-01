ليبيا -عُقد اليوم الثلاثاء في مصرف لبيبيا المركزي لقاءٌ جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة والمحافظ الصديق الكبير، لمناقشة ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية.

اللقاء بحث بحسب منصة “حكومتنا” ضرورة ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية، والاهتمام بالمشروعات الأساسية، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية الدولية لمتابعة ضمان التنفيذ للمشروعات الكبرى.

وناقش اللقاء دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية، والتأكيد على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة عن العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية.

Shares

The post الدبيبة والكبير يبحثان ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية