وزير السياحة (لوال): ملف الشركات المعتدية على المواقع و سرقة الآثار قيد التحقيق في سرية تامة

بنغازي 11 يناير 2023 (وال) _ فند وزير السياحة و الآثار بالحكومة الليبية الدكتور علي قلمه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، ما يتداول مؤخراً، بأن الوزارة سوف تقوم بمعالجة قانونية للاعتداءات على مواقعها السياحية، من قبل الشركات المحلية و الأفراد بهدف الاستثمار، و ذلك بإبرام جملة من العقود، تجبرهم على الاتزام بالمعايير و الضوابط المعمول بها بالخصوص وفقاً للتشريعات الليبية.

وأكد الوزير أنه تم إيقاف جل تلك المشاريع غير الشرعية القائمة فوق المواقع السياحية، و أنصف القضاء الوزارة في العديد من القضايا ضد المعتدين، وما يروج حول اتفاقياتنا أو انطوائهم تحت مظلتنا بإعطائهم صبغة قانونية، هو عاري عن الصحة تماماً.

الآثار الليبية في المزادات العلنية

وتابع وزير السياحة: فيما يتعلق بتهريب الآثار الليبية و الإتجار غير المشروع بها من خلال مافيات الآثار الدولية، لايزال الملف قيد التحقيق، و بالتالي كل المعلومات هي تحت طائلة الكتمان للحفاظ على السرية أولاً و لخوفنا على الملف بشكل عام.

وطمأن الوزير الجميع بأنهم اتخذوا ما يلزم من إجراءات، وشكلوا لجنة أمنية لتقييم الأضرار، و إيقاف التجاوزات و تقديم الملف لإدارة القضايا، علما بان المحكمة أنصفت الوزارة في بعض من القضايا التي ترفعت فيها بالخصوص.

استراتيجيات وزارة السياحة و الآثار 2023

وحول خطة العام الحالي وما تم اعتماده للدخول إلى حيز التنفيذ، أوضح الدكتور علي قلمه: نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم هيكلة قطاع السياحة، ففي الماضى كانت هذه الإدارات و الجهات التابعة لها مشتتة و غير منطوية تحت جسم واحد، و بالتالي لدينا خطة سنوية قصيرة الأجل تتضمن أهداف تنموية رئيسية واضحة، ترتكز في إعادة التنظيم الهيكلي و البنية التحتية السياحة التي لابد من الاهتمام بها و ترميمها و حمايتها، و أخيراً مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي و توفير فرص العملة.

و أردف الدكتور: بأن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن رؤية الحكومة الليبية، لتفعيل هذا القطاع الحيوي المهم لكي يأخذ مكانه في الاقتصاد الليبي.

و في الختام ذكر وزير السياحة و الآثار: أن القطاع من الوزارات الخدمية العالية الأهمية في تدوير عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وأنه طيلة خمس عقود مضت لم يحظى بأدنى اهتمام من الحكومات المتعاقبة، و أعزى غياب الرؤية الاستراتيجية؛ لعدم إدراك أهميته الحيوية، خاصة و أن صناعة السياحة اليوم من أهم المقومات و الأنشطة الاقتصادية، المساهمة في الدخل القومي بتوفير المزيد من فرص العمل (من وجهة نظره). (وال _ بنغازي) ه ش

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