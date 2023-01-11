وزير الداخلية التونسي يبحث مع القائم بالأعمال الليبي تعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أمس الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس “مصطفى قدارة”.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، حضر اللقاء الملحق الأمني والمستشار القانوني لدى السفارة الليبية في تونس.

اللقاء جاء وفق البيان بمناسبة استعراض وضع التعاون القائم بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على حرص الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها إلى أعلى المراتب تجسيما لتطلعات الشعبين.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد أجرى زيارة قبل نحو شهر إلى تونس التقى خلالها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكدت بودن أن “لقاءها مع دبيبة مثل مناسبة متجددة من أجل مزيد تعزيز علاقات التضامن والتعاون بين تونس وليبيا، في ظلّ سياق إقليمي ودوليّ بات يفرض توحيد الجهود لمزيد التقارب والتعاون تأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات التونسية الليبية”.