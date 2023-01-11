المشري يبحث مع رؤساء اللجان الوثيقة الدستورية لعرضها لاحقاً للتصويت

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والنائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس، بلقاسم دبرز، اليوم الأربعاء مع رؤساء اللجان، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها مبدئيا بين رئيسي المجلسين، الدولة والنواب.

واتفق المجتمعون على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل، لدراسة الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.

وعلى صعيد متصل، بحث المجتمعون الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، واتفقوا على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس.