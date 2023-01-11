صحيفة أمريكية: اليونان تنفي التنقيب بشكل غير قانوني وتسلم ليبيا مذكرة بالخصوص

أكدت صحيفة “هيلينك نيوز أوف أميركا” الأمريكية، أن وزارة الخارجية اليونانية سلمت مذكرة شفوية إلى ليبيا بشأن ما وصفته بـ «مزاعم» ارتكاب أفعال غير قانونية بخصوص سفينة الأبحاث “سانكو سويفت” .

وأوضحت الصحيفة الأمريكية على لسان مصادر دبلوماسية -لم تسمها- أن “وزارة الخارجية اليونانية سلّمت مذكرة شفوية إلى السفارة الليبية في أثينا؛ دحضت المزاعم بارتكاب أفعال “غير قانونية” بخصوص سفينة الأبحاث الزلزالية «سانكو سويفت»”.

وأردفت الصحيفة، أنه “وفقًا للوزارة، يتم إجراء البحث البحري جنوب شبه جزيرة البيلوبونيز وجنوب غرب جزيرة كريت في مناطق الولاية اليونانية، وفقًا لقواعد القانون الدولي للبحار”، لافتة إلى أن “إحداثيات المناطق التي يجري فيها البحث متاحة لجميع الأطراف المهتمة من خلال إعلانات «نافتيكس» أو التلكس الملاحي ذات الصلة”.

وتابعت أن “اليونان ترحب بإشارة الجانب الليبي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، معقبة: “لكنها تذكر الجانب الليبي بأن مذكرتي التفاهم غير القانونيتين اللتان وقعتاهما ليبيا مع تركيا في نوفمبر 2019 وأكتوبر 2022، تنتهكان بشكل صارخ اللوائح الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعكس أيضًا قواعد القانون الدولي المتعارف عليه”.

وأكملت الصحيفة تقريرها، موضحة أنه “بالإضافة إلى ذلك، تؤكد وزارة الخارجية اليونانية أن هذه المذكرات غير القانونية تتجاهل وتنتهك حقوق اليونان السيادية على جرفها القاري، فضلاً عن حقوقها السيادية وولايتها القضائية على المنطقة الاقتصادية الخالصة”.

وأشارت إلى أن وزارة خارجية اليونان “جددت رغبتها في استئناف التعاون الثنائي بروح الثقة المتبادلة، في سياق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وشعبيهما”.

وختمت الصحيفة الأمريكية موضحة على لسان مصادرها الدبلوماسية أن “اليونان تُعرب من خلال مذكرتها الشفوية مرة أخرى عن استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الليبية التي ستظهر بعد الانتخابات الوطنية، بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.