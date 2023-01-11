في ليبيا.. بأي حق أذاع مستشفى مزدة جراحة ولادة قيصرية؟

حالة من الغضب ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، رداً على إذاعة عملية ولادة قيصرية عبر خاصية البث المباشر، داخل غرفة العمليات في مستشفى حكومي بمنطقة مزدة جنوب البلاد.

وشاهد الآلاف المرأة بعد تخديرها، داخل غرفة العمليات في المستشفى الحكومي، ليل الاثنين الثلاثاء، مرفوقة بأحد الأطباء الذي تكفل بإخراج الجنين من بطنها، ثم تسليمه إلى الطاقم الطبي المرافق له.

الأمر اعتبره الليبيون عدم احترام لضوابط وأخلاق المهنة وحرمة المريض والقيم الإنسانية والطبية، كون تم تصوير المشهد وإذاعته كاملاً وبثه على صفحة المستشفى في فيسبوك، حيث شاهده الآلاف.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، قال إن نشر إدارة المستشفى للمقطع يعد جريمة علانية، داعياً وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بالتحقيق الإداري مع مدير المستشفى العام نتيجة التعمد مخالفة القانون، لاسيما نص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية التي تحرم إفشاء أسرار المريض.

وطالب في منشور: “إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة باستدعاء والتحقيق الإداري مع مدير مستشفى مزدة العام وكافة الطاقم الطبي المسئول والمشرف على هذه العملية ومسئول الصفحة الرسمية للمستشفى ورئيس القسم والمناوب الإداري، ذلك لأنهم جميعاً مسئولون تضامنياً عن تعمدهم مخالفة القانون المتعلق بإفشاء أسرار المريض، وإحالتهم على القضاء لمعاقبتهم”.

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الصحفي محمود حسان المصراتي، قال إن الواقعة ليست جديدة، وهناك واقعة قبل أيام، وكتب عبر فيسبوك: “مستشفى مزدة قالوا بث اليوم تم بطلب من أهل الحالة لأنها عابرة سبيل من الجنوب بعيدة عن أهلها.. عموما صفحتهم طلعت معبية وقبل 4 أيام هذا الفيديو نفس الشي أني سجلته وأخفيت ملامحه لبث نفس الموضوع: ولادة.. حتى هي أكيدة عابرة سبيل من كوالالمبور عيلتها يبو يشوفو”.

إدارة مستشفى مزدة حذفت الفيديو، وقالت في بيان لها، إن ما تم نشره من بث مباشر لإجراء عملية قيصرية جاء بعد أخذ الإذن كتابياً من ولي أمر الحالة التي تعود لسيدة عابرة سبيل من الجنوب، لكي يرى أهلها مولودها الأول وهي بعيدة عنهم.

ولم تعلق وزارة الصحة الليبية على الواقعة، ولم تصدر أي قرارات عن فتح تحقيق عاجل.