داخلية الدبيبة تشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بالإمارات

قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العامة محمود سعيد بحضور مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين الذي انعقد بالعاصمة أبوظبي.

وقال بيان صادر عن القنصلية العامة لدولة ليبيا بدبي والإمارات الشمالية، عبر فيسبوك: “احتفل المؤتمر بيوبيله الذهبي ومرور (50) عاماً على انطلاقته، حيث عقد لأول مرة عام 1972 بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يشكل نقطة التقاء وتنسيق عربي مشترك حول القضايا والتحديات الأمنية والشرطية التي تواجه المنطقة والعالم”.

وأضاف البيان “كان وكيل وزارة الداخلية قد وصل والوفد المرافق إلى الدولة يوم الأحد الماضي، وكان القنصل في استقباله بمطار دبي وبعد الانتهاء من الاجتماعات قام بزيارة إلى مبنى القنصلية العامة الليبية بدبي يوم أمس وكان في استقباله القنصل العام وغادر الوفد المشارك أرض الدولة اليوم الأربعاء بعد تمثيل ليبيا في هذا المحفل الأمني الهام”.