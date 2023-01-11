طريق دائري سبها وجسور بنغازي..الدبيبة يتابع تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام 2023

العنوان – طرابلس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام 2023.

وركز الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الإسكان أبوبكر الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج على مشروع الطريق الدائري الثالث، ومحطة معالجة الصرف الصحي سبها، وإنشاء 4 جسور ببنغازي، بعد تغطية المخصصات المالية للمشروعات.

وأكد الدبيبة، على ضرورة التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية لأهمية هذه الخدمات للمواطنين.

وشدد على وضع خطة عمل واضحة المعالم لبدء تنفيذ الطريق الدائري الثالث بعد توفير قيمة المشروع لأهميته، وكذلك ضمان التوزيع العادل لمشروعات المياه والصرف الصحي على كافة المناطق، وأهمها مشروع الإمداد المائي في درنة.

وطالب بضرورة استكمال المشروعات المتوقفة وإعطائها الأولوية في خطة وزارة الإسكان، ومعالجة المشاكل الأساسية في البلديات.

وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، عرضاً تفصيلياً لخطة الجهاز التي تستهدف تنفيذ 383 مشروعاً من مخصصات التنمية للعام المالي 2022، واستكمال المشروعات الجارية، وحل المختنقات الأساسية في البلديات.