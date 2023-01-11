ليبيا

تونس-سنيا البرينصي |

11 January, 2023

اعتبر الناشط المدني عمر الراشد أن ما يحدث من لقاءات من هنا وهناك بين متصدري المشهد السياسي وأساسا بين ممثلي مجلسي النواب والدولة سببه الضغط الدولي وضغط الشارع الليبي من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأضاف الراشد، في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن اللقاءات التي حدثت بين ممثلي مجلسي النواب والدولة خارج البلاد تندرج كذلك في خانة تخوف هؤلاء من خروجهم من المشهد وتمسكهم بكراسيهم وسعيهم لإطالة أمد الأزمة.

وأكد الراشد أن مواقف مجلسي النواب والدولة مختلفة حول كل فقرة من القاعدة الدستورية تخص تنظيم الانتخابات، موضحا أن المجلسين لا يتفقان إلا في الرغبة في إطالة أمد الأزمة وبقاء الوضع كما هو عليه.

وفي سياق متصل، قال عمر الراشد إن المؤتمر التحضيري للمصالحة الوطنية الذي يعقد منذ بداية الأسبوع الجاري في طرابلس شابه بعض الغموض، حيث لوحظ وجود عملية انتقاء الحاضرين أو المستهدفين.

وتساءل الراشد في هذا الصدد: “هنا نقول: من يصالح من؟ لأن المواطنين العاديين ليس بينهم أي خلاف كي يتصالحوا؟”.

وشدد على أن الخلاف القائم في البلاد هو بين الأجسام السياسية منتهية الصلوحية وليس بين أبناء الشعب الليبي.

وأشار إلى أنه لو كانت هناك بوادر مصالحة حقيقية لتم إخراج المسجونين والمعتقلين منذ سنوات بسبب انتماءاتهم ولتمت إعادة النازحين والمهجرين إلى مدنهم، مؤكدا أن المصالحة الحقيقية تكمن في حلحلة هذين الملفين.

ولفت الراشد إلى أن اللقاءات التي يعد لها وتصرف عليها الأموال الليبية لا طائل منها لأنها تجمع أشخاصا غير متخاصمين أو ليسوا فرقاء.

وأبرز عمر الراشد أن الوضع المتأزم في ليبيا ما زال متواصلا وأن الحل الحقيقي للأزمة يكون بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل حكومة منتخبة وموحدة وخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد.