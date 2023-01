مجلس شيوخ ليبيا يعلن عن مقاطعته للملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية

ليبيا – أعلن مجلس شيوخ ليبيا، عن مقاطعته للملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي انطلق الأحد في العاصمة طرابلس.

رئيس المجلس الشيخ محمد الهوش وفي تصريحات خاصة لموقع “عين ليبيا” أفاد بأن المقاطعة تأتي بسبب بعض التحفظات لديهم على المجلس الرئاسي وإصداره لقرار تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية منذ عام ولم يستطع تسمية رئيس المفوضية والأعضاء إلى حد الآن.

واعتبر الشيخ الهوش أن المجلس الرئاسي قام بأخذ محتوى القرار والعمل به دون تسليم المهام لهذه المفوضية وللمختصين في إرساء قواعد المصالحة.

وأشار إلى أن الطريقة التي يعمل بها المجلس الرئاسي حاليا في ملف المصالحة ليست الطريقة التي يجب أن تكون عليها دروب المصالحة، منوهاً إلى أن العمل يجب أن يكون على أرض الواقع وبالتواصل مع كافة المدن والمناطق التي بها خلافات ومع المهجرين والسجناء ومع كافة أطياف المجتمع.

وطالب الشيخ الهوش بوجود بوادر حقيقية للمصالحة، موضحاً أنهم بدؤوا في فتح مسارات للمصالحة وإجراء حوارات للوصول إلى العدالة الانتقالية التي تتضمن جبر الضرر وأخذ القصاص من الجناة والإعفاء والعفو العام.

ولفت رئيس مجلس شيوخ ليبيا إلى إصدارهم قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية تتكون من 100 شخصية برئاسة شخص معروف وصفه بالرمزية الاجتماعية الكبيرة في ليبيا وقاد المصالحة في فترات سابقة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها التشاوري الأول في مدينة بنغازي ومن ثم سيتم تنظيم قواعد عمل اللجنة في فرق ليبدأ على إثر ذلك العمل على أرض الواقع.

