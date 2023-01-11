ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام 2023

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اجتماع اليوم الأربعاء، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع جاء لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام 2023، وأهمها مشروع الطريق الدائري الثالث، ومحطة معالجة الصرف الصحي بسبها، وإنشاء 4 جسور ببنغازي، بعد تغطية المخصصات المالية للمشروعات.

وأكد دبيبة، خلال الاجتماع، ضرورة التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية لأهمية هذه الخدمات للمواطنين، ووضع خطة عمل واضحة المعالم لبدء تنفيذ الطريق الدائري الثالث بعد توفير قيمة المشروع لأهميته، وكذلك ضمان التوزيع العادل لمشروعات المياه والصرف الصحي على كافة المناطق، وأهمها مشروع الإمداد المائي في درنة.

وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، عرضاً تفصيلياً لخطة الجهاز التي تستهدف تنفيذ 383 مشروعاً من مخصصات التنمية للعام المالي 2022، واستكمال المشروعات الجارية، وحل المختنقات الأساسية في البلديات.

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وشدد رئيس حكومة الوحدة في ختام الاجتماع، على ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة وإعطائها الأولوية في خطة وزارة الإسكان، ومعالجة المشاكل الأساسية في البلديات.