بوقعيقيص: غاب “إئتلاف فبراير النقية” عن مهرجان المصالحة

انتقدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، غياب ما أطلقت عليه «إئتلاف فبراير النقية» عن المصالحة الوطنية.

وقالت بوقعيقيص، عبر “فيسبوك”: “غاب إئتلاف فبراير النقية عن مهرجان المصالحة وهو صانع فبراير التي التحم بها الشعب”. على حد تعبيرها.

وتابعت “وحضر المنتفعون من فبراير الذين لوثوها والواهمون الذين توقف بهم الزمن في ماضي لن يعود”. بحسب قولها.

وختمت بوقعيقيص، “ويبقى التداول السلمي على السلطة والدستور غاية فبراير التي لازال الشعب لم يدركها”، بحسب كلامها.