ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

11 January, 2023

أكد مرشح الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب النداء د. أكرم الفكحال أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة حول الوثيقة الدستورية يطرح إشكالية في حال لم يتفقا المجلسان وإشكالية أكبر لو اتفقا.

وأوضح الفكحال، في حوار ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي جرى في جنيف تم على قاعدة دستورية وإجراء الاستفتاء الشعبي حولها على كونها قاعدة تستخدم لمرة واحدة وليس دستورا خلال ثلاثة أشهر تقريبا حسب تصريحات المفوضية وقتئذ.

وأبرز أنه في أحسن الأحوال لو كانت نتيجة الاستفتاء نعم يُعمل بهذه القاعدة بعد 240 يوما حسب نص إحدى المواد في القاعدة الدستورية وهو ما يعني أن البلاد تحتاج إلى حوالي 90 يوما لإجراء الاستفتاء وإلى أكثر من 240 يوما لمباشرة العمل بهذه القاعدة وإجراء الانتخابات، كما تحتاج إلى حوالي 90 يوما من الانتخابات بجولتيها وعقد أولى جلسات البرلمان المنتخب كي يستلم السلطة من الأجسام السياسية الحالية.

وتابع أكرم الفكحال بقوله: “وبالتالي سيكون إجمالي عدد الأيام حوالي 400 يوما (سنة و30 يوما تقريبا) هذا في حال عدم ضياع أي يوم من الخطة وتم تنفيذها على أكمل وجه وخصوصا أن يلتزم من لم يلتزم بأي التزام سابقا”.

وتابع في الصدد ذاته بالقول: “إن تأسيس دولة دستورية تتضح فيها معالم الطريق وتنتفي فيها الحاجة إلى أي خرائط أخرى تجعلنا إزاء خطين متوازيين، فالنجاح في أي منهما سيوفر علينا جهدا وعناء كبيرين لاستكمال بقية الاستحقاقات اللازمة وصولا إلى الغاية النهائية وهي إما الاتفاق على قاعدة دستورية أو طرح مشروع الدستور المنجز بواسطة لجنة الدستور على الاستفتاء الشعبي، وكنت أحث طيلة المدة الماضية على أن يكون هناك توافق”.

أما الفرضية الثانية، فأشار الفكحال إلى أنها تتمثل في الدفع باتجاه التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إنتاج قاعدة دستورية تجرى على ضوئها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأبرز د. أكرم الفكحال أنه في هذه الحالة يتم إرجاء النظر في مشروع الدستور للبرلمان الجديد المنتخب على ضوء القاعدة الدستورية كي ينظر في إكسابه الشرعية سواء بإحداث تعديلات واجبة فيه أو طرحه مباشرة للاستفتاء الشعبي المباشر بلا أي تعديل، ثم النظر فيما يترتب عن تلك العملية من إجراءات حال عدم الموافقة على مشروع الدستور شعبيا، وفق تعبيره.

وأشار في الإطار ذاته إلى أنه تبين وفق الأحداث الماضية التي عاشتها ولا تزال تعيشها ليبيا أن المجلسين لم ولن ينجحا في التوافق على إنتاج قاعدة دستورية، بل على نقيض ذلك فإن التوافق الصوري الحاصل بينهما غرضه إطالة عمر تواجدهما في السلطة.

وفي سياق متصل، أكد الفكحال أن مجموعة كبيرة من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا -من بينهم محدثنا- بصدد الإعداد لتقديم مبادرة حل خلال الأيام القادمة، معتقدا في الأثناء أن هذه المبادرة ستكون الالية المناسبة واللازمة لحل الأزمة وإنهاء حالة الانسداد السياسي في المشهد الليبي بشكل نهائي في حال توفرت نوايا حقيقية من الجميع لإنهاء الأزمة.

وأضاف الفكحال أن البديل المتاح حاليا هو الاتجاه إلى الأمم المتحدة ومن يمثلها في ليبيا لحشد الدعم للمبادرة المذكورة وما تتضمنه من خطوات حازمة وحاسمة لإنهاء الأزمة، وفق قوله.