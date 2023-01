لحل مشكلة نقص الكوادر الطبية.. مستشفى الكفرة يتعاقد مع كادر طبي كوري

ليبيا – أكد مدير مستشفى عطية الكاسح التعليمي بالكفرة إسماعيل العيضة وصول 38 عنصرًا طبيًا من مختلف التخصصات قادمًا من كوريا إلى مستشفى الكفرة لحل مشكلة نقص الكوادر الطبية في المستشفى.

العيضة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” ،قال:” تعاقدنا مع الكوادر الطبية الكورية وقدمنا لهم الضمانات الكافية من حيث حصولهم على رواتبهم وتوفير الأمن”.

وأضاف:” وصل خلال الفترة الماضية 5 عناصر طبية من كوريا ليصل الإجمالي إلى 43 عنصرًا، وستتكفل وزارة الصحة سداد مرتباتهم وفق الاتفاق”.

