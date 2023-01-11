سفيرة بريطانيا: مؤتمر المصالحة سيسهم في الإسراع بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية

طرابلس 11 يناير 2023 (وال) – قالت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولاين هور يندل”، إن إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، سيسهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

وأكدت السفيرة البريطانية خلال لقائها مع رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” اليوم الأربعاء بطرابلس، دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي.

وأطلق المجلس الرئاسي الليبي الأحد، الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس، بمشاركة ممثلين بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف الليبية، وبينهم رؤساء أحزاب وشيوخ قبائل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .

وحضر جلسة افتتاح الملتقى رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازفيل، جان كلود جوكسو، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا. (وال _ طرابلس)

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