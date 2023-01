خلال لقائها المنفي.. السفيرة البريطانية تشيد بملتقى المصالحة وتصفه بـ”الخطوة المهمة”

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كارولين هورندال” دعم بلادها لمبادرة المجلس الرئاسي للخروج من حالة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أشادت خلاله بإطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية واصفة إياه بالخطوة المهمة.

واعتبرت السفيرة البريطانية أن مؤتمر المصالحة سيساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

وكان المجلس الرئاسي أطلق الملتقى التحضيري لمؤتمر مصالحة الوطنية والذي شهد تغيب ممثلي النظام السابق بشكل مفاجئ.

المصدر: المجلس الرئاسي

