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الحكومة الليبية المكلفة تعقد اجتماعها العادي الأول لعام 2023

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء لعام 2023.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال الدوري، وتمت الموافقة على كتابي وزير الداخلية بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء بضم مديريات الأمن وفق المعايير القانونية لإنشاء مديريات الأمن، ورفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مستوى جهاز.

كما تمت الموافقة على كتاب وزير الحكم المحلي بشأن تعديل اللائحة الخاصة بالأسس والضوابط المتبعة لانتخابات المجالس البلدية، وعلى كتاب وزير الاقتصاد بشأن إنشاء مركز السياسات الاقتصادية.

وتمت الموافقة أيضاً على كتاب وزير الصناعة بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة المطاحن الوطنية بنغازي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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