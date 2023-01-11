الصادق: الإنفاق على المجموعات المسلحة مستمر في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون

أرجع الخبير العسكري محمد الصادق ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال العام الماضي، إلى الوقائع الكثيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، من اشتباكات أو قطع طرق، والتي انتهت في الأخير بصرف مبالغ على شكل ترضيات.

الصادق وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن الإنفاق على المجموعات المسلحة يأتي في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون تردي الخدمات العامة، حيث تشهد قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم أزمات متكررة بسبب نقص الدعم، ويجاهد الليبيون لتوفير المحروقات التي يجري تهريبها والسلع الغذائية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن الأزمة ستستمر دون تغيير ما دامت كانت هناك شبكات مرتبطة بالمجموعات المسلحة، التي تنفق عليها لاستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.