المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في إقرار القاعدة الدستورية

طرابلس 11 يناير 2023 (وال) – بحث أعضاء بمجلس النواب اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” التطورات السياسية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “المنقوش ” أكدت خلال الاجتماع – الذي عقد بطرابلس – على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية، للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية.

وأضافت الوزارة، أنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور السياسي، لضمان أمن واستقرار ليبيا وصولاً إلى مرحلة الاستقرار والازدهار الدائم. (وال _طرابلس)

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