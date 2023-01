للتحقيق في استغلال المهاجرين.. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ مشروع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ مشروعات ثنائية وإقليمية وعالمية تزيد قيمتها على 225 مليون دولار، في أكثر من 95 دولة، بينها ليبيا، بهدف التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها، وفق قولها.

وأوضحت الخارجية، خلال موقعها، أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 750 ألف دولار لتوسيع عمليات لجنة العدالة والمساءلة الدولية الأمريكية في ليبيا، بحسب تعبيرها

وأفادت الوزارة، بأن مدة التنفيذ تنتهي مع نهاية يوليو من العام 2024، وذلك للتحقيق في الشبكات المرتبطة باستغلال “تنظيم الدولة” للمهاجرين، والاتجار بالبشر، ودعم التحقيق في جرائم الاتجار ومقاضاة المرتكبين، طبق قولها.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

