النائب العام الليبي يبحث مع وزير الصحة عمل لجنة اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء العام

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الليبية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اجتماع اليوم الأربعاء، مع النائب العام الليبي الصديق الصور، لبحث عمل لجنة اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء العام.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء العام، نجيب بن صوفيا، واعضاءها، محمد القلال، ومحمد صنع الله، ومحي الدين نويجي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن النائب العام أكد دعمه لعمل اللجنة، حيث سيغطي العطاء العام بعد أن توقف تنفيذه منذ عام 2009 وعودته بدعم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، كل احتياجات الدولة الليبية من ( الأدوية التخصصية، الأدوية العامة، المستلزمات الطبية، مستلزمات ومشغلات المختبرات، مستلزمات الأشعة، مستلزمات الأسنان، مستلزمات العظام).

وأشار إلى أن هذا الأمر سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

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