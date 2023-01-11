الجارح: توقيف تنفيذ اتفاقية تنقيب النفط مع تركيا سيكون له آثار كبيرة على ترسيم الحدود البحرية

علق الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح على قرار محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين تركيا والحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبية للتنقيب عن النفط والغاز.

الجارح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “إن قرار المحكمة الإدارية في طرابلس بتعليق اتفاقية التعاون الهيدروكربوني بين تركيا وحكومة الدبيبة له آثار كبيرة على ترسيم الحدود البحرية واتفاقيات التعاون الأمني، الحكم بناءً على قرار بشأن تشريع المؤتمر الوطني العام من عام 2013”.