هورندال تعلن دعم بلادها لجهود الرئاسي بإطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

العنوان – طرابلس

أعلنت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال اليوم الأربعاء، دعم المجلس الرئاسي بإطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية والمنعقد برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي.

وأكدت هورندال خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم بريطانيا لجهود المجلس الرئاسي ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي.

وأشادت السفيرة البريطانية بالدور الكبير والهام لهذا الملتقى، مؤكدة أنه سوف يساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.