من بينها ليبيا .. الخارجية الأمريكية تضع مشاريع لمكافحة الإتجار بالبشر في 95 دولة

طرابلس 11 يناير 2023 (وال)- كشفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن قيام مكتب رصد ومكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، بوضع مشاريع ثنائية وإقليمية وعالمية بقيمة تفوق 225 مليون دولار في أكثر من 95 دولة، بما في ذلك ‎ليبيا لمواجهة الإتجار بالبشر والعوامل المشجعة عليه.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” إن جهود الولايات المتحدة الهادفة لمكافحة كلتا الظاهرتين تتمثل في تقويض قدرة المتاجرين بالبشر، على استخدام المنظومات المالية الأمريكية والعالمية لإخفاء أصولهم المالية وغسيل عائداتهم، مشيرة إلى أن الفساد يعد أحد أهم العوامل المشجعة للإتجار بالبشر.

وذكر المكتب أنه اعتباراً من 1 أغسطس 2022، يدير مكتب الإتجار بالبشر 116 مشروعاً ثنائياً وإقليمياً وعالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر، في أكثر من 95 دولة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 225 مليون دولار.

وأوضح المكتب أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية خصصت مبلغ 750 ألف دولار للبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى وليبيا، لتنفيذ المشروع خلال الفترة من 8/1/2021 إلى 31/7/2024.

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع عمليات لجنة العدالة والمساءلة الدولية في ليبيا، واختيار دول أفريقيا جنوب الصحراء للتحقيق في الشبكات المرتبطة بالاستغلال المنظم لتنظيم الدولة الإسلامية ” داعش ” للمهاجرين والإتجار بالبشر. (وال _ طرابلس)

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