خلال لقائه بوزير الصحة.. الصور: العطاء العام سيغلق باب التجاوزات في قطاع الصحة

بحث النائب العام الصديق الصور مع وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” نتائج عمل اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء العام.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن النائب العام الصديق الصور قوله بأن العطاء العام سيغلق باب التجاوزات التي حدثت منذ توقف تنفيذه عام 2009.

وأكد الصور دعمه لعمل اللجنة الفنية والأجهزة الرقابية من أجل الإسراع في عملية المراجعة وتنفيذ العطاء العام للوزارة.

من جانبه، أكد وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح دعم الحكومة تنفيذ العطاء العام، مشيدا في الوقت نفسه بأعمال اللجنة ونتائجها بالخصوص.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة فإن العطاء العام سبوفر احتياجات البلاد من أدوية تخصصية، وأدوية عامة، ومستلزمات طبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام.

المصدر: وزارة الصحة

