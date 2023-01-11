المجلس الرئاسي الليبي يناقش مع “دبيبة” و”شكشك” و”الكبير” الترتيبات المالية لعام 2023

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ونائبه رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير التخطيط المكلف، محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول مناقشة الترتيبات المالية لعام 2023، وأولويات الباب الثالث الخاص بالتنمية لعام 2022.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضوابط ومعالجات، لضمان اعتماد الترتيبات المالية خلال المرحلة القادمة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً لاختصاص المجلس الرئاسي في اعتماد الترتيبات المالية وفق الاتفاق السياسي والتزاماً بتحقيق معايير الإفصاح والشفافية والأولوية والعدالة الجغرافية للمشروعات وبين القطاعات.

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