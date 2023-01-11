المنفي يعقد اجتماعا موسعا تنفيذاً لمبدأ الإفصاح والشفافية

الوطن / رصد

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ونائبه رمضان أبوجناح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك

وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022م وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.

وأكد المنفي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة، والعمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية بشرط ضمان الشفافية وعدالة التوزيع.