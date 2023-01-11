نقيب الخبازين: تسرب شيء من مادة برومات البوتاسيوم إالمسرطنة لى الدقيق أمر لا نستطيع التحكم فيه

أكد نقيب الخبازين أبو خريص محمد أنه في كل الأحوال لا توجد مسؤولية للخبازين في ما يخص مكونات الدقيق.

محمد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: “كنقابة لا نملك مختبرات لتحليل الدقيق، أو تمييز مكوناته، ونستعمل دقيقًا مصنعً محليًا، أو مستوردًا بمعرفة الدولة، والتحاليل مسؤولية السلطات المعنية”.

وتابع حديثه: “الخباز يستلم كيس الدقيق مختومًا من الجهات المعنية، وعليه تاريخ الصلاحية، وأسماء ونسب المكونات، مع الإذن باستعمالها من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وليس على الخباز أن يفعل شيئا لمراقبة الدقيق، فهذه مهمة السلطات. تم حظر استخدام برومات البوتاسيوم بقرارات سابقة لوزارة الاقتصاد، وإن تسرب شيء من هذه المادة إلى الدقيق، فهذا أمر لا نستطيع التحكم فيه”.

وشدد نقيب الخبازين على جودة المختبرات الموجودة في المطاحن، وفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وأن بإمكانها اكتشاف المادة المحظورة في حال وجودها، مبديًا استغرابه من العثور على المادة المسرطنة عبر تحليلات النيابة دون غيرها من التحليلات.